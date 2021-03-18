لماذا ابتعدت شيرين عبدالوهاب عن "السوشيال ميديا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تفاعلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مع الجمهور من خلال هاشتاج "اسأل شيرين"، لتجيب على تساؤلاتهم.

وعبر حسابها بموقع "تويتر"، ردت شيرين، على سؤال متعلق بسبب ابتعادها عن السوشيال ميديا قائلة: "عشان أنا شغل حساس وبيتأثر وأنا بتأثر بكل الكلام".

وأضافت: "مكنش له لازمة خالص إن فيه شوية ناس بيشككوا في وطنيتك في انتمائك فحبيت أقولهم خلاص مش عايزة شكرا".

كانت شيرين قد أعلنت، في أكتوبر عام 2019، اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المضايقات التي تتعرض لها، وعادت منذ 6 أشهر تقريبا للتواصل مع جمهورها من خلال موقع "تويتر".