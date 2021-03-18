إيرادات الأربعاء.. "الخطة العايمة" الثالث و"ريما" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "الخطة العايمة"، "وقفة رجالة"، و"شاومينج"، "قبل الأربعين"، وحققت الأعمال الخمسة مجتمعة أمس الأربعاء 17 مارس، إيرادات قُدرت بـ158 ألفا و269 جنيها، موزعة على النحو التالي..

وقفة رجالة

نجح فيلم "وقفة رجالة" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 128 ألفا و916 جنيها.



"وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام.

قبل الأربعين

وحصل على المركز الثاني فيلم "قبل الأربعين"، محققًا 12 ألفًا و426 جنيها.



"قبل الأربعين" تأليف أحمد عثمان، إخراج معتز حسام، بطولة بسمة، داليا مصطفى، إيهاب فهمي، أحمد حلاوة، جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، معتز هشام.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثالث فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 11 ألفًا و810 جنيهات.



الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

شاومينج

جاء في المركز الرابع فيلم "شاومينج" والذي حقق 3 آلاف و228 جنيهًا.

"شاومينج" تأليف أشرف حسني، إخراج شادي أبو شادي، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد سلطان، توني ماهر، حامد الشراب، سارة درزواي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول ظاهرة الغش في مرحلة الثانوية العامة.

ريما

فاز فيلم "ريما" بالمركز الخامس، بعد تحقيقه 1889 جنيها.

"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، إيهاب فهمي.