نجل محمد رشدي يعلن إصابة أسرته بـ"كورونا": "الدقي انضرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن طارق، نجل الفنان الراحل محمد رشدي، إصابته وأسرته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب طارق "علي غرار النوم في العسل.. أنا ومراتي وبنتي كورونا والحمد لله.. الدقي انضرب".

طارق هو نجل الفنان الكبير محمد رشدي، الذي قدم للوسط الفني مئات الأغاني الناجحة التي مازالت تعيش بيننا حتى اليوم، تعاون خلالها مع كبار الشعراء والملحنين، ومن بين أشهر أغانيه "ع الرملة"، "عدوية"، "عرباوي"، "مغرم صبابة"، "قولوا لمأذون البلد"، ملحمة "أدهم الشرقاوي"، "طاير يا هوا" و"كعب الغزال".