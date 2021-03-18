"ملكة جمال" غنى لها عبدالحليم حافظ "خسارة".. من هي منى بدر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحلت عن عالمنا الفنانة منى بدر، عن عمر يناهز 85 عامًا، وأعلن خبر وفاتها الموسيقار يحيى خليل عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

- من أصول سورية واسمها الحقيقي ماري النجار، وعرفت سينمائيًا باسم منى بدر.

- من مواليد 15 نوفمبر عام 1936.

- عام 1956 حصدت لقب ملكة جمال مصر، من مجلة "الجيل"، ومن هنا فُتحت أبواب السينما أمامها وترشحت لفيلم "فتى أحلامي" أمام العندليب عبدالحليم حافظ.

- غنى لها العندليب ضمن أحداث الفيلم أغنيته الشهيرة "خسارة".

- شاركت في الفيلم اللبناني "كلنا فدائيون" عام 1969، وفي فيلم "سواقة التاكسي" للمخرج السوري محمد شاهين.

- ابتعدت منى بدر عن الفن ليكون رصيدها الفني 3 أفلام فقط.

- سافرت إلى أمريكا في هجرة استمرت حوالي 30 عاما، بحسب ما قال الموسيقار يحيي خليل.