فن ومشاهير

"ملكة جمال" غنى لها عبدالحليم حافظ "خسارة".. من هي منى بدر؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
رحلت عن عالمنا الفنانة منى بدر، عن عمر يناهز 85 عامًا، وأعلن خبر وفاتها الموسيقار يحيى خليل عبر حسابه بموقع "فيسبوك".
ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

- من أصول سورية واسمها الحقيقي ماري النجار، وعرفت سينمائيًا باسم منى بدر.
- من مواليد 15 نوفمبر عام 1936.
- عام 1956 حصدت لقب ملكة جمال مصر، من مجلة "الجيل"، ومن هنا فُتحت أبواب السينما أمامها وترشحت لفيلم "فتى أحلامي" أمام العندليب عبدالحليم حافظ.
- غنى لها العندليب ضمن أحداث الفيلم أغنيته الشهيرة "خسارة".
- شاركت في الفيلم اللبناني "كلنا فدائيون" عام 1969، وفي فيلم "سواقة التاكسي" للمخرج السوري محمد شاهين.
- ابتعدت منى بدر عن الفن ليكون رصيدها الفني 3 أفلام فقط.
- سافرت إلى أمريكا في هجرة استمرت حوالي 30 عاما، بحسب ما قال الموسيقار يحيي خليل.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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