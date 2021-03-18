عمرو دياب يثير الجدل من جديد بصورة تجمعه براقصة أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أثار الفنان عمرو دياب جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة تجمعه براقصة أجنبية.

الصورة كانت نشرتها الراقصة وتُدعى بدرة، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ويظهر فيها "الهضبة" وهو يلتقطها على طريقة "السيلفي"، وكتبت هي في تعليقها على الصورة "دعنا نأخذ سيلفي".

جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أعلن قبل ساعات إصابته منذ فترة بفيروس كورونا وتعافيه، إذ كان تاريخ الإصابة في الصيف الماضي.

وكان عمرو دياب أحيا مؤخرًا حفل "حلم الغناء" بالتعاون مع واحدة من شركات الاتصالات، ضمن المسابقة التي أطلقها بتحقيق حلم الفائز بالغناء مع عمرو دياب.

وحضر الحفل، عدد من نجوم الفن من الشعراء والملحنين والموزعين الذين شاركوا عمرو دياب مشواره الفني، وقدم مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

وطرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، إذ طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس 2020، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".