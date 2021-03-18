أرملة كوبي براينت تعلن مقاضاتها لبعض ضباط شرطة لوس أنجلوس لهذا السبب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 10:14 مساءً

أعلنت أرملة نجم كرة السلة الأمريكية الراحل، كوبي براينت، عن مقاضاتها لبعض ضباط شرطة لوس أنجلوس، بزعم أنهم نشروا صورا لجثته في حادث طائرة الهليكوبتر الذي أودى بحياته العام الماضي.

ونشرت فانيسا براينت (38 عاما) أسماء 4 ضباط عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي بتهمة الإهمال وانتهاك الخصوصية.

وقالت في منشورها إن الضباط التقطوا صورا مثيرة للمشاعر لتسعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة بالقرب من كالاباساس، كاليفورنيا، الذي وقع في يناير/ كانون الثاني 2020.

وتوفي نجم كرة السلة الأمريكي الشهير، كوبي براينت، مع ابنته و7 آخرين في حادث تحطم المروحية.

كما تزعم براينت أن أحد الضباط شارك مع نادل صور جثة كوبي براينت، وقام الآخرون بتوزيع “صور مجانية للأطفال القتلى والآباء والمدربين”.

وأشارت كذلك إلى أن الصور والتي تشمل جثة ابنتها جيانا البالغة من العمر 13 عاما تم التقاطها ومشاركتها “دون سبب سوى إحداث قيل وقال مرعب”، بحسب وصفها.

وتدعي فانيسا براينت أن 8 ضباط على الأقل التقطوا صورا لموقع الحادث من أجل استخدامهم الشخصي، وتزعم أن أحدهم التقط ما بين 25 و100 صورة.

ويأتي نشر أرملة كوبي براينت لأسماء الضباط الأربعة من شرطة لوس أنجلوس بعدما رفض قاض الأسبوع الماضي محاولة لوقف نشر أسمائهم.

من جانبه، رد مأمور مقاطعة لوس أنجلوس، أليكس فيلانويفا، عبر موقع “تويتر” على منشور أرملة كوبي براينت قائلا: “سنمتنع عن محاكمة هذه القضية في وسائل الإعلام، وسينتظر القسم المحكمة لتقرر نتيجة القضية”.

وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” في فبراير/ شباط 2020 أن تحقيقا داخليا للشرطة وجد أن الضباط شاركوا صورا لرفات ضحايا الحادث.