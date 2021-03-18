كلفته 600 مليون دولار.. صاحب أغلى وجبة بيتزا في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يكن يعلم لازلو هانييتش أنه سيكون صاحب أغلى وجبة في التاريخ عندما اشتري في 2010 وجبة بيتزا برقم خيالي وفقا لتقديرات 2021 للبيتكوين.

أصبح المبرمج لازلو هانييتش معروفا جيدا في دوائر التشفير بعدما دفع 10 آلاف عملة بيتكوين مقابل الحصول على اثنين من بيتزا "بابا جونز" في مايو/ أيار 2010، وهو التاريخ الذي يحتفل به تحت اسم "يوم بيتزا البيتكوين".



بفضل السعر القياسي الذي بلغته يوم السبت عملة بيتكوين وهو 60 ألف دولار للقطعة الواحدة، فإن قيمة المبلغ الذي دفعه مخزون هانييتش، يعادل أكثر من 600 مليون دولار، حسبما أفادت "سكاي نيوز".

قصة البيتزا تعود لأعوام سابقة، عندما طلب هانيتش من زميله المتحمس في منتدى "بيتكوين" قبول عشرة آلاف من العملة الرقمية مقابل منحه اثنتين من البيتزا التي يصنعها "بابا جونز"، حيث قدرت حينها قيمة العملة بحوالي 0.003 دولار لوحدة من هذه العملة. يعني هذا أن البيتزا كلفته 30 دولارًا آنذاك.







العملة المشفرة، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1.1 تريليون دولار، ارتفعت إلى 3 أمثال سعرها منذ بداية العام، حيث قفزت من قرابة 20 ألف دولار إلى ما يزيد على 60 ألفًا، قبل أن تتراجع قليلا تحت هذا المستوى.

العملة المشفرة ، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1.1 تريليون دولار ، مدعومة بتفاؤل المستثمرين.

ويوم الخميس، وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار ليصبح قانونًا. نتيجة لذلك، يتم توزيع مدفوعات مباشرة بقيمة 1400 دولار على ملايين الأمريكيين ، مما يغذي الآمال بأن طفرة السوق ستستمر.

سجل ارتفاع سعر البيتكوين يوم السبت زيادة قدرها 1000% في العام الماضي. كما استفادت من دعم المؤسسات الكبرى بما في ذلك Tesla و Mastercard.

في الواقع، يقوم عدد متزايد من الشركات باختبار مياه التشفير. يعتقد عشاق Bitcoin أن العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم تتمتع بشرعية أكبر مما كانت عليه في الماضي لأن الشركات ذات الأسماء الكبيرة تدعم السعر.

وحظيت بيتكوين وهي العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، بدعم أكثر مما كانت عليه في الماضي لأن الشركات ذات الأسماء الكبيرة تؤيدها الآن.



ومع ذلك، لم تكسب رضا الجميع، وانتقد المستثمر الملياردير وارن بافيت، مرارا وتكرارا، البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة باعتبارها "محفوفة بالمخاطر" و"عديمة القيمة". كما هاجمها بيل غيتس، وغيره من المسؤولين الماليين.

أما بالنسبة لهانييتش الذي كان أول من يجري معاملة شراء باستخدام بيتكوين، فمن الواضح أنه لم يشعر بأي ندم في السنوات التي تلت شراء البيتزا، حيث نقلت عنه CoinDesk قوله إن البيتكوين كانت "وسيلة لتسخير الجشع.