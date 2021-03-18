بعمر 30 عاما.. أصغر نائبة ألمانية تودع السياسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بيلا باخ، أصغر نائبة في البرلمان الألماني، انتهاء علاقتها بالسياسة بنهاية الفترة التشريعية في سبتمبر/ أيلول المقبل.

باخ (30 عاما)؛ المنحدرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، أرجعت خطوتها المبكرة للغاية، إلى قرار الحزب عدم ترشيحها مجددا على قائمته.



وكتبت باخ تقول في بيان الخميس: "سأستمر في تمثيل ميونخ في البوندستاج (البرلمان) حتى إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل".

وتابعت: "ولكن بعد أن أسقطني الحزب الاشتراكي الديمقراطي من قائمة ترشيحاته للانتخابات المقبلة، فلن أخوض الانتخابات وسأنسحب من المشهد".

والسبت الماضي، فشلت باخ في نيل مقعد واعد؛ أي يملك فرصة الوصول إلى البرلمان، في قائمة "الاشتراكي الديمقراطي"، بعد أن خسرت تصويتا داخليا على المقعد الـ18 في قائمة الحزب للانتخابات عن ولاية بافاريا، وهو آخر مقعد يمكن أن يجد طريقه إلى البوندستاج.

وقالت باخ في بيانها اليوم: "كنت طوال السنوات الماضية أصغر امرأة في البوندستاج، لكني لم أتمكن من الحصول على مكان واعد في قائمة مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة".

والأحد الماضي، تكبّد المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل هزيمة فادحة في انتخابات محلية جرت في ولايتين غربي البلاد، وفق استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، وذلك قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية.



ولم يحصد حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" الذي يعاني من أزمة كبرى، سوى 23 بالمئة من الأصوات في ولاية بادن فورتمبرغ، مقابل 27 بالمئة قبل خمس سنوات.

فيما حصل على نسبة تتراوح بين 25.5 و26 بالمئة من الأصوات في ولاية راينلاند بفالتس، مقارنة بـ31.8 بالمئة في 2016.