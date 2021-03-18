الانسحاب فورا أو العقوبات.. واشنطن تصعد حربها ضد "نورد ستريم 2"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت واشنطن الحرب على الشركات المشاركة في مشروع "نورد ستريم 2" ودعتهم للانسحاب منها "فوراً" قبل وقوعها تحت العقوبات.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، "جميع الكيانات المشاركة" في مشروع خط غاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل والممتد بين روسيا وألمانيا إلى الانسحاب "فورا".

وتابع: وذلك قبل وقوعها تحت طائلة فرض عقوبات أمريكية عليها، وذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد بلينكن في بيان، أن حكومة الرئيس جو بايدن "مصمّمة على احترام" القانون المعتمد عام 2019 والذي وسّع الكونجرس نطاقه عام 2020 وينصّ على فرض عقوبات.

وتواصل روسيا تحديها للولايات المتحدة، من خلال استكمال العمل في خط الغاز نورد ستريم 2، متجاهلة عقوبات واشنطن.

تفاصيل "نورد ستريم 2"



ومشروع خط الأنابيب البالغ قيمته 11 مليار دولار، الذي تقوده شركة جازبروم الروسية للطاقة المملوكة للدولة، اكتمل بنسبة تزيد على 90%.

وسوف يضاعف الخط الجديد، الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب حالي تحت البحر يتفادى أوكرانيا ويحرم كييف من رسوم العبور.

ويضع المشروع ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في مواجهة مع دول في وسط وشرق أوروبا تقول إنه سيزيد اعتماد التكتل على الغاز الروسي.

وكان تشييد خط الأنابيب قد جرى تعليقه في ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع، لكن الحكومة الألمانية تمسكت به واستؤنف العمل به.

وخط الأنابيب شبه مكتمل لكن ما زال هناك 120 كيلومترا من الأنابيب يجب تشييدها في المياه الدنماركية بالإضافة إلى حوالي 30 كيلومترا في المياه الألمانية قبل أن يصل إلى البر عند بلدة لوبمين الساحلية في شمال ألمانيا.

محادثة تبثّ "مباشرة"

ومن جهته، اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، على نظيره الأمريكي الانخراط في محادثات تبثّ "مباشرة" في الأيام المقبلة، فيما يتواجهان في حرب كلامية منذ وصف جو بايدن، بوتين بأنه "قاتل".

وقال بوتين، في تصريح للتلفزيون الروسي، "أريد أن اقترح على الرئيس بايدن مواصلة حديثنا شرط أن يُبث مباشرة" مؤكدا أن هذا الحديث "قد يثير اهتمام الشعبين الروسي والأمريكي".

وأضاف، أن هذه المحادثة يجب أن تجرى بسرعة الجمعة أو الاثنين المقبل.

وتابع الرئيس الروسي:" أريد ان أذهب إلى التايغا (غابات) في عطلة نهاية الأسبوع لأرتاح قليلا.. ويمكن أن تجرى المحادثة الجمعة أو الاثنين".

وأتى كلام بوتين، على هامش مراسم أقيمت في ملعب لوجنيكي في موسكو لإحياء لذكرى ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية العام 2014 في خطوة تسببت بتفاقم العلاقات بين روسيا والدول الغربية.

وأكد بوتين أنه "سيصدر الأمر إلى وزارة الخارجية" للمبادرة إلى هذا اللقاء عبر الانترنت.