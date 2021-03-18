شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تقدم الدراما الاجتماعية والشعبية فى "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل النجمة ياسمين عبد العزيز، منافسات دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، الذي تعكف على تصويره حالياً، وتعتمد فيه على الدراما الاجتماعية والشعبية، ويتخللها بعض مشاهد الأكشن والإثارة، إذ يتناول العمل فكرة اختيارات الإنسان، وكيف يدفع ثمن هذه القرارات فى حياته، وكذلك فكرة الرضا والطمع والتنازل عن مبادئ معينة مقابل تحقيق مصالحه.



النجمة ياسمين عبد العزيز

وتستمر ياسمين عبد العزيز فى تقديم الدراما الإجتماعية هذا العام بعدما نجحت فيها، خلال مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، حيث ناقشت موضوعا عن المرأة وحياتها بعد الطلاق والدخول في علاقة حب جديدة والاستمرار فيها حتى الزواج رغم الصعوبات التي واجهتها، ليلقى العمل نجاحاً وتفاعلاً من قبل الجمهور، وخاصة السيدات.



ياسمين عبد العزيز

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط.



النجمة ياسمين عبد العزيز

ويشهد "اللى مالوش كبير" اجتماع ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضى فى الدراما لأول مرة بعد إعلان زواجهما العام الماضى، كما تجدد ياسمين فى العمل تعاونها مع المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكرى بعد نجاحها معهما في مسلسلها الأخير "ونحب تانى ليه" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.