شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر "شنطة سفر" ثالث حكايات مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أبطال حكاية "شنطة سفر" من مسلسل "ورا كل باب" عن البوستر الدعائى للحكاية المقرر انطلاق عرض أولى حلقاتها، بعد غد السبت على قناة الحياة، وظهر على البوستر دينا وأحمد صيام ومنة عرفة وياسر على ماهر ومها سلامة وتسنيم مطر، وهى سيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج محمد بكير.



بوستر حكاية شنطة سفر

"شنطة سفر" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "ورا كل باب" الذى عرض منه أول حكايتين الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وانتهى عرض الثانية هذا الأسبوع بعنوان "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان وهايدى رفعت وضيف الشرف ميدو عادل.

فيما انتهت المخرجة إيمان الحداد من تصوير الحكاية الرابعة والتي تحمل اسم "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمر عبد العزيز، آية هشام، وانطلق قبل أيام تصوير حكاية خامسة بعنوان طبق الأصل" بطولة فتحى عبد الوهاب ورشا مهدى وإيهاب فهمى ورامى وحيد وإبراهيم ظريف وساندى على وإخراج معتز حسام الدين.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى وفكرة يسرى الفخرانى ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.