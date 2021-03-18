إلهام شاهين ضيفة وفاء الكيلاني في "السيرة" على dmc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل الفنانة إلهام شاهين ضيفة على الموسم الثاني من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، اليوم الخميس وغدا الجمعة.

تتحدث "إلهام" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وأسباب فشل زيجاتها، لا سيما مع فارق العمر الكبير بينها وبين أزواجها، فضلا عن تسببها في انفصال والديها، وكيف واجهت رفض والدها لدخولها مجال التمثيل.

كما تتحدث عن خلافها مع الفنان جلال الشرقاوي، وأسباب ضربه لها في المسرح، بالإضافة للعديد من الأزمات التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية.

يعرض برنامج "السيرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على قناة dmc.