بالفيديو| آخر حوار قبل رحيلها.. سوسن ربيع تبكي رحيل نجوم "إنها حقا عائلة محترمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر برنامج "هوليود الشرق"، ويقدمه المذيع محمد سعد على قناة الشرقية، عبر موقع يوتيوب، أخر لقاء مع الفنانة الراحلة سوسن ربيع، والذي تحدثت خلاله عن ذكرياتها مع الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار، أثناء تقديم مسرحية "إنها حقًا عائلة محترمة".

وبكت سوسن رحيل كل فريق عمل المسرحية، قائلة "كل نجوم مسرحية إنها حقا عائلة محترمة توفاهم الله ولم يبق على قيد الحياة إلا أنا وأحمد عبدالله الذي جسد شخصية الابن الأصغر في المسرحية" .

وأضافت عن استقبالها خبر وفاة الفنانة شويكار "بكيت بكاءً شديدا وحاولت رؤيتها الفترة الأخيرة قبل وفاتها ولكنها كانت منعزلة، وحزنت أيضًا على وفاة محمود الجندي قبلها؛ فأغلب أبطال المسرحية لم يبق منهم إلا أنا وأحمد عبدالله الذي جسد شخصية الأخ الأصغر في المسرحية، وقد ابتعد عن الفن ونحن أصدقاء على فيسبوك فقط وكان طفلا وقتها".

وعن علاقتها بالفنانة الكبيرة الراحلة شويكار، قالت "كنا نلقبها بـ(ماما شوشو)؛ لطيبة قلبها وحنانها الدافئ علينا جميعا وبشاشة وجهها، وكانت تساعدني في اختيار ملابس الشخصية كلها فكانت لي بمثابة الأم، وتعاوننا معًا بعدها في مسلسل تليفزيوني في دبي" .

وأضافت أن فؤاد المهندس كان ديمقراطيا جدا، وقالت: تعاونت معه في كثير من الأعمال الفنية مثل: "عائلة مرزوق" وفوازير "عمو فؤاد"، فهو كان دائمًا داعمًا للحس الفكاهي في جميع من حوله وكان دائمًا مقدمًا للوجوه الجديدة، فأغلب نجوم الكوميديا كانوا تلاميذًا له وبدأوا معه مشوارهم الفني .

وحول الصعوبات التي واجهتها في المسرحية تقول: لم أجد صعوبة في تجسيد الشخصية بفضل خبراتي السابقة وكان عمري وقتها 16 عامًا، وكنت في الصف الأول الثانوي، وكنت قد اكتسبت خبرات من خلال مشاركتي قبلها في مسرحية "نرجس" للفنانة سهير البابلي والفنان حسن عابدين.