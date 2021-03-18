ندى بسيوني تحتفل بالمرأة المصرية في "حاجة حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفلت الفنانة ندى بسيوني في حلقة اليوم من برنامج "حاجة حلوة"، المعروض على قناة النهار، بالمرأة المصرية، من خلال عرض نماذج حقيقية لسيدات ناجحات استطاعوا التغلب على صعوبات الحياة.

بدأت الفقرة الأولى مع سلمي العجيل التي حولت سيارة ميكروباص إلى عربية سندوتشات، والتي تحدثت عن أهم ما واجهته أثناء تواجدها في الشارع، والفقرة الثانية للدكتور مها التاجوري التي أقامت عملا خاصا بعيدا عن شغلها الأكاديمي.

واختتمت الحلقة بوصفه "لتلميع الخشب" من مكونات طبيعية موجودة داخل كل بيت، وهذه الفقرة تقدمها ندى مع عم بحر.

يُذكر أن البرنامج تدور فكرته حول كل ما هو جميل داخلنا من روح، مشاعر وأفكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية، كما يهتم البرنامج بالبعد عن العادات السلبية، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة، ومعرفة كيفية الوصول إليهم بشكل أسهل.

البرنامج إنتاج شركه ماجيك فارما علاء الجرايحي، تقديم ندى بسيوني وعم بحر، رئيس التحرير محمد علي هاشم.