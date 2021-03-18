بينهم محمود حميدة ومدحت العدل.. الأقصر السينمائي يكرم الداعمين للمهرجان بدورته العاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن القائمون على "الأقصر للسينما الأفريقية" في دورته العاشرة، عن قائمة تضم 10 أسماء من نجوم الثقافة والفن، من المقرر أن يتم تكريمهم إلى جوار عدد من الفنانين، تقديرًا لجهودهم في دعم ومساندة المهرجان.

المكرمون هم: الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق الذي وافق علي خروج المهرجان للنور منذ تأسيسه، والسفير عزت سعد محافظ الأقصر الأسبق الذي خرج المهرجان خلال فترة رئاسته للمحافظة، كما يكرم المهرجان الممثل الكبير محمود حميدة رئيس شرف المهرجان لمدة ثلاث دورات .

ويُكرم أيضا من ضمن الـ 10 شخصيات الداعمة للمهرجان المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والدكتور مدحت العدل رئيس شرف المهرجان في دورته السابعة والمنتج الدكتور محمد العدل، والناقد فاروق عبدالخالق والناقد مجدي الطيب ومحمد عثمان الخبير السياحي وعضو اللجنة العليا للمهرجان ونرمين شهاب الدين.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان الكبير محمود حميدة، وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ودعم من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية هيئة تنشيط السياحة، وكان المهرجان أعلن في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبدالخالق، والفنان القدير سمير صبري والفنان محيي إسماعيل.