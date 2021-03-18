بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها على أغنية "يا عسل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تستعرض رشاقتها على أنغام أغنية "يا عسل".

الفيديو الذي نشرته رانيا مأخوذ من مشهد لها بمسلسل" الآنسة فرح"، الذي تشارك في بطولته إلى جوار الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، الفنان أحمد مجدي، والفنان محمد كيلاني.

أغنية "يا عسل" غناء الفنان صابر الرباعي ومن كلمات سليم عساف، وألحان صابر الرباعي، والكليب من إخراج فادي حداد، وإنتاج روتانا عام 2012.

من ناحية أخرى كان آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" مع النجوم: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا وغيرهم.

"اللعبة 2" أشرف على كتابته فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، إخراج معتز التوني.