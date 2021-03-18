أروى لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لن اهاجر نهائياً مع عائلتي من لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 07:17 مساءً - منذ 60 دقيقة

آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 6:23 مساءً

أروى مطربة يمنية متزوجة من المنتج اللبناني عبد الفتاح المصري ولها منه ابنة تعيش في لبنان منذ سنوات ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد لكنها تأبى ان تفارقه نهائيا لانها تحبه وهي حاليا تحضر لاكثر من عمل فني اما اصدارهم سيكون في الوقت المناسب فماذا تقول أروى لـ “صوت بيروت انترناشونال” عن اعمالها المقبلة ” انا بصدد التحضير لاكثر من عمل غنائي لكنني صورت ونفذت اغنية خليجية من الحان سلطان السيف واعتقد انني ساطرحها بعد شهر رمضان ان شاء الله.

اما سبب غيابها عن تقديم برامج تلفزيونية جديدة مدة ثلاث سنوات تقول أروى “انا غائبة منذ سنتين وليس ثلاثة وآخر برنامج قدمته كان “تحت السيطرة” وهاتين السنتين كانت الاحداث الامنية والصحية في لبنان والعالم غير مؤاتية ولا ارى عيبا في الابتعاد قليلا عن الشاشة كما ان منع الاختلاط والسفر واشياء اخرى منعتني من تصوير برنامج فني كبير”.

اما كيف مرت عليها تجربة اصابتها بفيروس كورونا تشرح قائلة ” كانت تجربة اصابتي بفيروس كورونا صعبة جدا رغم اني كنت انتبه بوجود كورونا ولم انزع يوما الكمامة والتعقيمات لم تفارقني يوما لكن لا اعرف كيف التقطتها وقد كانت من الطبقة التي تصيب بالتجلطات وشعرت بالرعب وافكار سيئة كثيرة راودتني عن ابنتي بحال اصابني مكروها لكن الحمد الله التجربة مرت رغم ان زوجي اصيب بكورونا ايضا وبتنا حريصين اكثر بعد الاصابة لانها فترة مريرة مرت علينا.

كيف تنظر اروى الى الظروف التي يمر بها لبنان وهل يمكن ان تهاجر مع عائلتها تؤكد اروى ان الظروف صعبة جدا ورغم اني لست لبنانية واملك جنسيات اخرى لكن اعتبر نفسي من هذا البلد ولن اتركه بسبب ظروفه الصعبة وحالي حال كل انسان لبناني يعاني من الاوضاع المادية بعد ان حجزت البنوك على اموالنا فضلا عن الامور الامنية المتوترة لكن كما احببت لبنان بجماله علينا ان نتحمل مره وان شاء الله يمر هذا الوضع الصعب ولن نهاجر نهائيا رغم ان زوجي يسافر احيانا الى بلاد اخرى من اجل الاستمرارية في العمل اذ برقبته موظفين وهو مسؤول عنهم.

وبالانتقال للحديث عن الفن والاعمال التي نالت اعجبها اكدت أروى “انها احبت البوم انغام والبوم اصالة وطبعا اغنية “حسين الجسمي “البنط العريض” اما اليوم فالاجواء لا تسمح لنا بالتمتع بالفن والنجاحات احبت عادية.

اخيرا هل ستتابع اروى الدراما التلفزيونية في رمضان تقول “اكيد انا متابعة جيدة للدراما في شهر رمضان وانتظر مسلسل محمد رمضان وكل مجموعة شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي. لنجوم مثل كريم عبد العزيز وياسر جلال واحمد السقا وغيرهم واتمنى ان نبتعد عن الاجواء السياسية.