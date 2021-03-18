أنجيلينا جولي تعرضت للعنف على يد براد بيت والأولاد مستعدون للإدلاء بشهاداتهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أفادت تقارير جديدة أن أنجلينا جولي “مستعدة لتقديم أدلّة جديدة عن العنف الأسري” الذي كان يلحقه زوجها السابق بعائلتهما للمحكمة في رحلة طلاقهما التي لا تزال قائمة.

وبحسب ما ورد، تفيد الوثائق بأن الممثلة (45 عاماً) صرّحت بأنها مستعدة لتقديم “دلائل وإذن” لدعم مزاعم العنف الأسري الذي كان يحدث خلال زواجها من براد بيت (57 عاماً) الذي دام عامين.

ويتشارك الزوجان تربية 6 أطفال قُصر معاً، ويقومان بترتيب أمور الحضانة والترتيبات المالية في المحاكمة، والتي ستشهد تقديم شهادة أصغر أطفالهما إذا مُنحت الإذن.

بعد فترة وجيزة من تقدم الزوجين بطلب الطلاق في عام 2016، تم الكشف عن أن براد كان يخضع للتحقيق من قبل مكاتب التحقيقات الفدرالي والخدمات الاجتماعية في لوس أنجلس وسط تقارير أنه عنّف أولاده لفظياً وجسدياً على متن طائرة خاصة ولكن تم تبرئته من تلك التهم.

وقال مصدر لموقع “الديلي ميل” البريطاني: “لقد وجهت في السابق مزاعم مماثلة تم التحقيق فيها من قبل السلطات ولم يتم إثباتها”.

وأضاف المصدر: “إنها المحاولة الأخيرة المحزنة واليائسة لتقديم رواية كاذبة بأي ثمن. تكرّرت هذه الإدعاءات عينها على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية وأي شخص يُنظر له على أنه يعرقل مجرى الأمور، فليتنظر أن يتم التشكيك بمصداقيته”.

محاكمة جولي وبيت القادمة هي حول تحديد حضانة أطفالهما وتقسيم ممتلكاتهما. وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة الجديدة قد تشمل شهادة أطفالهما الثلاثة القاصرين شيلو ونوكس وفيفيان.

وتقدمت جولي بطلب الطلاق من بيت في أيلول (سبتمبر) 2016، بدعوى وجود خلافات بينهما، بعد عامين من الزواج و12 عاماً من العلاقة.