شيماء هلالي مصدومة برحيل ريم غزالي: “كانت حاملاً بالشهر السابع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة التونسية شيماء هلالي مفاجأة صادمة عن مرض الفنانة الجزائرية ريم غزالي التي غيّبها الموت أمس الأربعاء، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

وأعلنت عبر مداخلة هاتفية لبرنامج “ترندنغ” على شاشة mbc أنّ الراحلة كانت حاملاً بشهرها السابع حين خضعت لعملية استئصال ورم من الدماغ في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

وأضافت: “بعد العملية الأولى كانت خائفة من العملية الثانية، وعرفت أن العملية الثانية ضرورية، واليوم تفاجأت بخبر وفاتها، ولا أعرف هل أُجريت لها العملية الثانية أم لا. آخر عملية عملتها، إذا لم تخنّي الذاكرة، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2019”.

وتحدثت عن صفات الراحلة: “الناس ربما لا يعرفون ريم شخصياً، ريم مثل النسمة والضحكة لا تفارق وجهها أبداً. كنا مع بعض عشرة في الأكاديمية وبعدها سافرنا معاً، وأعرفها وتعرفني في الحلوة والمرّة. كانت شخصيتها مميزة وتلقاها بجانب الكل، ودائماً إيجابية. آخر مرة عندما تكلمنا بعد العملية كانت تضحك وإيجابية”.

يُذكر أنّ شيماء هلالي وريم غزالي اشتركتا معاً في الموسم الثالث من برنامج “ستار أكاديمي” في عام 2005، قبل أن تخرج الفنانة الجزائرية أمام زميلتها التونسية التي حصلت على نسبة تصويت أعلى منها.