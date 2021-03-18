قبلة حميمة تنهي إشاعات انفصال جنيفر لوبيز عن خطيبها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: دحضت النجمة العالمية جنيفر لوبيز (51 عاماً) الإشاعات التي دارت أخيراً حول انفصالها عن خطيبها نجم البيسبول السابق اليكس رودريغيز، بعدما رصدت عدسات المصورين الثنائي وهما يتبادلان القبل أثناء تواجدهما في جمهورية الدومينيكان، حيث تقوم النجمة حالياً بتصوير فيلمها الجديد.

ونشر موقع “الدايلي ميل” البريطاني مجموعة صور للثنائي ظهرت فيها النجمة مسترخية في حديقة المكان الذي يقيمان فيه، وقامت بتقبيل حبيبها عند رؤيته، مؤكدةً بتلك اللفتة الرومانسية أنّ علاقتهما على ما يرام.

وتأتي هذه الصور بعد أسابيع من انتشار خبر يؤكد انفصالهما بعد تأجيل موعد زفافهما مرتين وتداول إشاعات تفيد بأن رودريغيز خانها مع فتاة أصغر سناً، لكن الثنائي نفى تلك الإشاعات في بيان مشترك ومقتضب مضيفين: “نحن نعمل على بعض الأمور”.

وكشف مصدر مقرب من الزوجين لمجلة “بيبول” أنّ الخطيبين “مرا بوقت عصيب، لكنهما لم ينفصلا”، موضحاً أنّ “لوبيز تعمل في جمهورية الدومينيكان ورودريغيز في ميامي، لذلك من الصعب عليهما أن يتقابلا”.

وأوضحت أنّ لوبيز مقتنعة بأنّ رودريغز يخونها مع امرأة أخرى تدعى ماديسون ليكروي كانت قد شاركت في برنامج Southern Charm في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي.

ويُذكر أنّ لوبيز تزوجت 3 مرات في السابق ولها توأمان من زوجها الأخير الفنان مارك أنتوني، وكان من المفترض أن تتزوج من رودريغز في الصيف الماضي 2020، إلا أنهما أجّلا الموضوع مرّتين بسبب انتشار فيروس كورونا الى صيف 2021.