كابتن أميركا مثلي للمرة الأولى منذ 80 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت شركة “مارفل كومكس” عن أول كابتن أميركا مثلي الجنس. ستظهر الشخصية المسماة آرون فيشر، في سلسلة كتب جديدة تجمل عنوان ” The United States of Captain America” من المقرر إطلاقها في 2 حزيران (يونيو).

وأصدرت الشركة العالمية صور الشخصية الجديدة يوم الأربعاء، ووصفته بأنه أول شخصية مثلية بشكل علني تؤدي دور كابتن أميركا خلال مسيرة الشخصية التي تبلغ 80 عاماً.

وتتمحور سلسلة الكتب الجديدة حول تعاون ستيف روجرز مع شخصيات كابتن أميركا من الماضي ليجولوا في رحلة برية عبر الولايات المتحدة وسيلتقون في طريقهم بعدّة أبطال، من بينهم فيشر.

وقال جوشوا تروجيلو، كاتب العدد الأول من السلسلة الجديدة التي تقدم فيشر: “آرون مستوحى من أبطال المجتمع المثلي: نشطاء وقادة وأشخاص كل يوم يدفعون من أجل حياة أفضل، إنه يمثل المظلومين والمهمشين. آمل بأن تلقى قصته الأولى إعجاب القراء وأن تساعد في إلهام الجيل القادم من الأبطال”.

وقامت شركة “مارفل” بتنويع شخصيات كتابها في الأعوام الأخيرة. فقدّمت شخصية “سيرا” في سلسلة “ثور”، وتتحدر الشخصية من مجموعة ملائكة ذكور، قبل أن تتحول وتجد نفسها في هوية أنثوية.

كما وردت إشاعات أنه سيتم إدخال سيرا في فيلم ثور القادم مما يجعل أفلام “مارفل” أكثر شمولاً للفئات المهمشة.