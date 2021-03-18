جوني ديب والعنف الأسري.. سعيٌ إلى طعن الحُكم بعد خسارة القضية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يسعى نجم هوليوود الممثل جوني ديب، إلى الحصول على تصريح قانوني اليوم الخميس للطعن على حكم في قضية تشهير كان قد خسرها في لندن العام الماضي تتعلّق بمقال في صحيفة “الصن” البريطانية، وصفه بأنه اعتاد ضرب زوجته.

وحكم قاضي المحكمة العليا آندرو نيكول في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بأنّ ديب اعتدى بعنف على زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد، خلال علاقتهما التي استمرت خمس سنوات، وأنه جعلها أحياناً تشعر بالخوف على حياتها.

وجاء هذا القرار بعد جلسات محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع استمعت خلالها المحكمة لدفوع وروايات مضادة من ديب (57 عاماً) وهيرد (34 عاماً)، عن ثورات غضب عنيفة تبادلا فيها الاتهام باللجوء للعنف.

وفي أعقاب ذلك، قال محامو ديب إنّ الحكم معيب لدرجة أنه سيكون من السخف عدم الطعن عليه.

وأضافوا أنّ “المزعج” في الأمر أن القاضي اعتمد على شهادة هيرد متجاهلاً أدلة ضباط الشرطة وروايات مساعدتها السابقة وشهود آخرين، وقال المحامون إنها قوضت شهادتها.

وسيقدم الفريق القانوني لديب اليوم الخميس طلباً للحصول على إذن بالطعن وتقديم أدلة أخرى.