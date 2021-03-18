“يا أنا”.. أماني السويسي تسرد وقائع من الحياة مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد تعاونهما في الفترة السابقة بأكثر من أغنية تذكر منها “صوت الأم” بمناسبة عيد الامهات، و“خليك في بيتك” التي تحاكي أزمة كورونا، و“فوبيا” التي تترجم خوف المرأة من الإرتباط، تجدد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التعاون مع الفنانة التونسية أماني السويسي، في عمل فني جديد يحمل عنوان “يا أنا”.

الأغنية باللهجة المصرية رومانسية طربية من كلمات رمضان محمد، ألحان شريف بدر، توزيع تميم وهندسة صوت خالد رؤوف، وتحاكي أماني من خلالها نفسها وتسرد وقائع من حياتنا اليومية أضاء عليها بحرفية المخرج عادل سرحان في كليب مميّز تم تصويره في دبي.

ومن المتوقع أن يحظى هذا العمل بثقة ومحبة الجمهور العربي خاصة أن لايف ستايلز ستوديوز اهتمت فيه بأدق التفاصيل من ناحية الكلام واللحن والتوزيع بالاضافة الى الصورة التي تساهم بإنتشار اوسع للأغنية.