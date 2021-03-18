كارول سماحة تتصدّر تصنيف أحلى الأغاني.. “من قلبي شكرًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تواصل أغنية “شكرًا” للنجمة اللبنانية كارول سماحة نجاحها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

فقد تربّعت “شكرًا”، على تصنيف أفضل عشر أغنيات في لبنان (أحلى الأغاني) خلال أسبوعها الرابع في هذه القائمة، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لإذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”، مشيرًا إلى أنها الأغنية التي حصدت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور لهذا الأسبوع.

وعبّرت كارول سماحة في هذه المناسبة عن سعادتها بالأصداء الإيجابية للأغنية وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “لقد غمرتني حقًا التعليقات المدهشة على أغنيتي الجديدة شكراً من جميع أنحاء العالم العربي وأستمتع بقراءة كل تعليق، من قلبي شكرًا لكم”.

أغنية “شكراً” باللهجة المصرية، من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

نفيد بالذكر أن كليب الأغنية وهو من إخراج بتول عرفة حقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة منذ إصداره عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

وقصّة العمل مختلفة عن كل الأغنيات العربية المصوّرة التي صدرت من قبل، حيث تجمع من خلالها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بين كليبين منفصلين، الأوّل كليب كارول نفسه، والثاني للفنان هاني شاكر، من خلال ترابط الأحداث، من إخراج بتول عرفة التي رسمت هذه الفكرة المميزة، بحيث يحل هاني شاكر ضيفًا على فيديو كليب كارول سماحة، ونفس الأمر يتكرر مع سماحة التي تحل ضيفة على فيديو كليب شاكر.