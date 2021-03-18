أحمد أبو هشيمة يكشف حقيقة منعه ياسمين صبري من التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بعض الحقائق عن زوجته الفنانة ياسمين صبري، وذلك عبر مداخلة هاتفية أُجريت معه خلال حلقة من برنامج “حديث القاهرة” الذي يُعرض على شاشة قناة “القاهرة والناس”.

ورداً على سؤال عما إذا كان زواجهما قد منع ياسمين من المشاركة في أعمال درامية ووجّهها نحو الترويج لماركات عالمية فقط، أجاب بأنها وقّعت عدداً من العقود مع تلك العلامات قبل الزواج، لافتاً إلى أنه ليس السبب في غيابها عن دراما رمضان 2021 ومشيراً إلى أنه لا بد لها من أن تشارك في أعمال فنية راقية.

كذلك تحدث خلال الحلقة عن العقد الفاخر الموقّع من علامة Cartier والذي تزيّنت به ياسمين أخيراً، وقال إنه لم يقدّمه لها كهدية، وإنما هو تقدمة من الشركة الراعية.

وأضاف أبو هشيمة أن زوجته تمثل عدداً من الماركات العالمية، وأنها الفنانة الوحيدة على المستويين المصري والعالمي التي تحظى بهذه المكانة. وتابع أنها تلقت هذه الهدية بعد تعيينها سفيرةً لحملة علامة المجوهرات الشهيرة في الشرق الأوسط.