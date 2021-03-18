تعليق صادم للأمير وليام على تصريحات شقيقه وميغان ماركل.. تشنّج ولا ثقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أشار تقرير لموقع مجلة Gala بنسختها الفرنسية إلى أن العلاقة لم تنقطع بين الأميرين وليام وهاري بعد المقابلة الشهيرة التي أجرتها مع الأخير وزوجته ميغان ماركل، الإعلامية أوبرا وينفري.

وذكر التقرير أن هذه العلاقة تتسم رغم ذلك بالتشنّج وبفقدان الثقة بين الشقيقين. وفي هذا السياق، لفت موقع Vanity Fair إلى أن الحوار بين الاثنين لم يكن مثمراً وأن الثقة بينهما تراجعت. وهو ما أكدته الصحافية الشهيرة غاييل كينغ ضمن حلقة من برنامجها CBS This Morning، حيث أشارت إلى أنها اتّصلت بالأميرين هاري وميغان، فقالا إنهما يأملان أن تتدخّل الأسرة الملكية وتطلب من الصحافة البريطانية الكف عن تحريف الحقائق والتوقف عن نشر تقارير ذات طابع عنصري، على حد تعبيرهما.

كذلك نقل موقع Vanity Fair عن مصدر مقرّب من الأمير وليام قوله إن ثمة نقصاً في الثقة بين الجانبين، وهو ما يجعل التقدّم في العلاقة بينهما صعباً، مع الإشارة إلى أنه يخشى أن يكشف الأمير هاري كل ما قاله له عبر الإعلام التلفزيوني الأميركي.