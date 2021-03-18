والدة بيونسيه تتوجّه إلى إنستغرام لتصحيح معلومة خاطئة عن ابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: دخلت بيونسيه التاريخ ليلة الأحد، وأصبحت أكثر الفنانات فوزاً بجوائز الغرامي على الإطلاق.

وتوجّهت والدتها تينا نولز إلى إنستغرام مساء الثلثاء لتصحيح خطاب ابنتها الشهيرة الذي تحدثت فيه نجمة البوب عن “العمل طوال حياتي، منذ سنّ التاسعة”، لتحقيق هذا النجاح.

أوضحت نولز: “قالت منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، لكنني أذكر أنها كانت في سنّ السابعة”.

وعبّرت والدة النجمة التي انفصلت عن والد بيونسيه ومرشدها ماثيو نولز في عام 2011، عن فخرها بابنتها في منشور طويل جداً أرفقته بفيديو لخطاب بيونسيه في حفل توزيع جوائز الغرامي.

وتابعت نولز: “بذلتِ الكثير من الدم والعرق والدموع، والتدريب المكثف، والدروس الصوتية، ودروس الرقص، والجري والغناء مع والدك، في كل صباح، وعبر الحفلات والمناسبات التي فاتتكِ، وبالكاد لعبتِ بالخارج خلال طفولتك. التفاني التام والتركيز الهائل وتضحيات كثيرة”.

وأضافت: “يجب أن أعترف أنّه لا يستطيع المرء تأسيس مسيرة مهنية كهذه من دون تضحيات كبيرة وتفانٍ تام وعطاء هائل. أحسنتِ يا صغيرتي”.

حصدت بيونسيه أربع جوائز الأحد، من بينها اثنتان شاركتها فيهما المغنية ميغان ذا ستاليون التي فازت بلقب أفضل فنانة صاعدة. وبذلك يرتفع رصيد بيونسيه من الجائزة الموسيقية المرموقة إلى 28 لتتفوّق بذلك على الرقم القياسي السابق للفنانات والمسجل باسم المغنية أليسون كروس.

وحصلت أغنية بيونسيه (بلاك باريد) “مسيرة السود” التي تحتفي أيضاً بثقافة السود على جائزة أفضل أداء لموسيقى الآر آند بي.

تشاركت المغنية أيضاً فوز غرامي مع ابنتها بلو أيفي كارتر (9 أعوام) خلال الجزء غير المتلفز من الحفل.