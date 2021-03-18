فيديو.. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريح غريب.. ماذا قالت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحل الفنانة المصرية إلهام شاهين ضيفة في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، والذي يعرض على قناة "dmc" الليلة.

وأثارت إلهام شاهين موجة من الجدل بتصريحاتها في البرومو الدعائي للحلقة الذي نشرته الصفحة الرسمية للبرنامج على "فيسبوك"، إذ قالت إنها تعرضت للألم والتعب خلال رحلتها الفنية، مضيفة: "نصفي أنثى ونصفي رجل، ولست في احتياج للرجل".

وبسؤالها عن الفارق الكبير في العمر بينها وبين أزواجها السابقين قالت: "بحب كدة ومحدش ساعدني في حياتي".

على صعيد آخر، تنتظر إلهام شاهين عرض أولى حلقات حكاية "حتة مني" من مسلسل بعنوان "زي القمر"، والذي يبدأ عرضه 20 مارس/آذار الجاري، تدور أحداث المسلسل في 5 حلقات، ويناقش قضايا نسائية مختلفة.