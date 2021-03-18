عفاف رشاد تثير ضجة بصورة "قلبت الدنيا".. وتعلّق: مصيبة سودة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نالت صورة نشرتها الفنانة المصرية عفاف رشاد عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعجاباً وتفاعلاً كبيراً بين جمهورها.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورة عفاف رشاد تحت عنوان "جينيفر لوبيز الغلابة"، حيث ظهرت من دون حجاب بشعرها الأصفر الذي تركته منسدلًا على كتفيها.



وتساءل الجمهور عن حقيقة الصورة، وهل خضعت لعملية تجميل أم أنها لجأت إلى برامج الفوتوشوب.





وتعليقاً على الضجة التي أثارتها الصورة، قالت عفاف رشاد (63 عاماً): "لو أعرف إنَّ الصورة دي هتعمل البروبوجاندا دي مكنتش حطتها، وأنا لا بعمل تجميل ولا بوتكس ولا فيلر ولا حاجات العبيطة اللي بيستخدموها، لإني مش بستحملها، أنا مجرد بطبق وصفات طبيعية".

وأضافت: "تغيير لون شعري هو اللي فرق مع شكلي، لإنه لون جريء، ولون الشعر هو اللي عمل المصيبة السودة دي، بس أنا خلاص هغيره وهخليه لونه الكستنائي الطبيعي، لأن اللون الجديد ده بيحتاج مكياج وأنا مش بحب أحطه، وفي النهاية رضا ربنا بيبان على الوش".

عفاف رشاد وسبب خلع الحجاب

وكانت عفاف رشاد أعلنت خلع الحجاب في عام 2016، وقالت حينها إنَّ الحجاب تسبب في إصابتها بالصداع النفسي.





وقدَّمت عفاف رشاد العديد من الأعمال الفنية السينمائية من بينها أفلام "قلب الأسد، زنقة ستات، القشاق، سمير ألو النيل، آخر ديك في مصر"، ويعد مسلسل "الاختيار" آخر أعمالها الفنية، وقدّمته في المارثون الرمضاني الماضي 2020 مع الفنان أمير كرارة.

صورة عفاف رشاد "تريند"

وتابعت أنها لم تتوقع تحول صورتها الجديدة إلى "تريند" على السوشيال ميديا، وفقاً لما ذكرته لموقع "اليوم السابع".





وأشارت إلى أنها "اعتادت ألا تضع مكياج أثناء تمثيل أدوارها الدرامية، لأن أغلبها أدوارها أم أو أخت كبرى، ولذلك بشرتها صافية دوماً، لا تحتاج إلي مكياج، لكنها وضعت مكياج بسيط وقامت بالتقاط الصورة ووضعها على حسابها في فيسبوك لتفاجأ بعدها بأن الصورة تحولت إلى تريند".