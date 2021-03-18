أغاني عيد الأم.. ضيف دائم في حب "ست الحبايب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضفي أغاني عيد الأم حالة من البهجة والسعادة على المناسبة التي ينتظرها الأبناء في 21 مارس/آذار للتعبير عن مشاعرهم الطيبة لأمهاتهم.

وفي هذه المناسبة يحرص الجميع على الاستماع لأفضل أغاني عيد الأم التي صنعها المبدعون من أجل الاحتفاء بمكانة الأم.



وترصد ”الخليج 365” في السطور التالية أجمل أغاني عيد الأم، والتي لم يخصم تعاقب السنوات من رصيدها.

أغاني عيد الأم 2021

ست الحبايب



"ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة"، كتب هذه الكلمات الرائعة الشاعر الكبير حسين السيد، ولحنها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وتغنت بها فايزة أحمد عام 1958.



وتمَّ الاستعانة بهذه الأغنية الخالدة في عدد كبير من المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، وأفلام سينمائية مهمة.





أحن قلب



"أحن قلب في الدنيا، قلبك إنتي يا أمي"، تغني بها الفنان الكبير محمد فوزي بمشاركة نازك، وألّفها عبدالعزيز سلام، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً بعد وضعها في سياق أحداث فيلم "كل دقة في قلبي" إنتاج عام 1959.

صباح الخير يا مولاتي



قدمتها السندريلا سعاد حسني، وهي من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، وتمَّ إذاعتها لأول مرة في عام 1986.

وتقول كلماتها "يا ماما، يا أما، يامّاتي، سلامتي، احتراماتي، قبلاتي، صباح الخير يا مولاتي".

ماما يا حلوة أغنية للفنانة المصرية شادية وهي من كلمات كمال منصور، وألحان منير مراد، ويقول مطلعها "ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوه كياني، غالية على وضى عينيا، يا أول كلمة نطقها لساني".



كل سنة وأنت طيبة يا مامتي تغنّت بها المطربة وردة، وهي من تأليف الشاعر الغنائي عبدالوهاب محمد، وألحان بليغ حمدي، وتقول كلماتها "كل سنة وأنتي طيبة يا مامتى وبعودة الأيام، تفرحي وتتهني وفي عيدك نغني ونضرب لك سلام".

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