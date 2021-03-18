شكرا لقرائتكم سلافة معمار ونادين نجيم وجهاً لوجه.. لماذا بكت الأخيرة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد الكثير من الأخذ والرد، حان موعد اللقاء الناري بين نادين وسلافة في لقاء بعيد عن الدبلوماسية ضمن برنامج "بصراحة مع نادين نسيب نجيم وسلافة معمار" على MBC1. بعد استحضار ذكريات الطفولة الغنية بالمغامرات والأحداث، واعتراف نادين بتأثرها الشديد بوالدتها والظروف الصعبة التي عاشتها، تكشف سلافة عن أنها كانت طفلة متمرّدة وثائرة.

وفي حياة نادين وسلافة الكثير من الأمور المشتركة على المستوى الشخصي والعملي. وفي هذا اللقاء ستتحدث النجمتان عن تجربة الطلاق التي خاضتاها وأثرها النفسي عليهما، فهل واجهتهما صعوبة في فتح صفحة جديدة من حياتهما؟ وهل توقف الزمن عندهما عندما قررتا مواجهة الحياة كمطلقتين؟ وما هي أكبر المصاعب التي تعرضتا إليها؟ وما الذي دفع نادين إلى البكاء؟

الوقوع في الحب

كما تتحدثان عن دور الرجل في حياتهما، فهل يدق القلب مجدداً وتعطي أي منهما لنفسها فرصة الوقوع في الحب. وما هو الاعتراف الذي تكشف عنه النجمتان، وما أكثر ما يؤرقهما ويخيفهما؟

وتسأل نادين عن آفاق مهنة التمثيل وصعوباتها في العالم العربي، وتعقد مع سلافة مقارنة بين الممثلات في العالم العربي ونظيراتهن في هوليوود، وتكشفان عن هاجس التقدم في العمر والبطولات الدرامية المشتركة. كما تتطرق نادين وسلافة في الحلقة إلى أمور أخرى، فتسألان نفسيهما وتجيبان عن سؤال: "أين هو الفرح المنشود في حياة النجمات؟". فهل هما سعيدتان، وما أكثر ما يقلقهما من المستقبل؟ وهل وجدتا الطمأنينة التي يسعى إليها كل إنسان؟

يشار إلى أن برنامج "بصراحة مع نادين نسيب نجيم وسلافة معمار" يعرض على MBC1، الأحد 21 مارس 2021، الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.