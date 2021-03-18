شكرا لقرائتكم خبر عن لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم "آل هارون" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أبطال فيلم "آل هارون" لتصوير مشاهد خاصة، تضم جميع أبطال العمل فى لوكيشن واحد، إذ من المقرر أن يلتقى جميع الأبطال المشاركين فى العمل فى مشاهد جماعية، يجرى تصويرها خلال أيام داخل أماكن مختلفة بالقاهرة.

وأكد محمد كمال، المشرف العام على الإنتاج، أن المشاهد المقبلة تجمع كل نجوم الفيلم فى مشاهد جماعية، موضحا أنه يتم التحضير حاليا للديكور المقرر التصوير فيه، والذى يعتبر من أضخم الديكورات الرئيسية بالعمل.

وأضاف أنه من المقرر استقبال بعض القنوات الفضائية المصرية والعربية، لتغطية كواليس الفيلم وإجراء لقاءات مع جميع أبطاله.

يذكر أن فيلم "آل هارون" الذى يتم تصويره حاليا هو من أحدث أعمال شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى، ويعتبر أحد أبرز الأعمال التى فرضت نفسها على الساحة الفنية وأصبحت ضمن أشهر الأفلام التى يجرى تصويرها حاليا، تمهيدا لعرضها فى دور العرض السينمائى داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، فى وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائى إلى رفع بعض الأفلام بعد تدنى عائداتها.

فيلم "آل هارون" تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابى وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم، منذر رياحنة، وإيهاب فهمى، وأحمد وفيق، وعبير صبرى، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، ويارا نور الدين، والفنان حمدى هيكل ومريم البحراوى وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، ومن إخراج معتز حسام، وإنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى لصاحبها المنتج حسنى محمود، ويدير الإنتاج كل من محمود شاذلى، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعى، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.