شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبدالله تطرح اغنية "أمي حبيبتى" بمناسبة احتفالات عيد الأم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشابة آية عبدالله أغنية جديدة "امي حبيبتي" بمناسبة احتفالات عيد الأم، والأغنية من كلمات محمد السماحي ونادرعزت وألحان محمد السماحي وتوزيع ديفيد جميعي، وتم تصويرها فيديو كليب من إخراج وليد السباعي.

وطرحت مؤخرا المطربة الشابة آية عبد الله نجمة برنامج "صوت الحياة" أغنية جديدة، تحمل اسم "معاك لحد الصبحية" علي يوتيوب، والأغنية تم إذاعتها على راديو شعبى إف إم، من كلمات وألحان وتوزيع طه الحكيم.

يذكر أن المطربة آية عبدالله طرحت أيضا أغنيتها "كنت بكدب" في بداية السنة الجديدة علي طريقة الفيديو كليب، من كلمات ناصر الجيل وألحان أشرف بازيد و توزيع عمر إسماعيل، ومهندس صوت محمد إسماعيل، وحرصت آية عبدالله علي تسجيل أغنية كنت بكدب في ستديو صوت الحب.

آية عبد الله ممثلة ومطربة دخلت الفن فى الرابعة من عمرها عن طريق دار الأوبرا المصرية بفرقة المايسترو سليم سحاب، وأبدعت فى أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، كما كانت أيضا بارعة مع فريق كنوز للموسيقى العربية للمطرب محمود درويش، وحققت آية عبد الله المركز الثالث، فى مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا لعام 2011.