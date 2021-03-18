شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تحضير وائل الفشنى لأغنيته الجديدة "من يوم ما جانى الحسين" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الفنان وائل الفشني، اللمسات النهائية لأغنية "من يوم ما جاني الحسين" من كلمات وألحان الشاعر وائل السمري تمهيدا لأدائها في حفله المقبل بدار الأوبرا المصرية 21 مارس المقبل، و نشر وائل فيديو لكواليس الاستعداد لأداء هذه الأغنية حيث يظهر الفشني في التسجيل وهو يؤدي الأغنية بمصاحبة وائل السمري في أحد استديوهات القاهرة.

وتقول كلمات الأغنية

من يوم ما جاني الحسين كل أما أنام أبتسم

أغمض العينين .. طيفه الكريم يترسم

يا ابن بنت النبي عطرت بيك روحي

من غير حولٍ لي .. طيبت لي جروحي

وقلت للأحزان روحي بعيد روحي

ده اللي يجيله الحسين لا يخاف ولا يتظلم

من يوم ما جاني الحسين كل أما أنام ،، أبتسم

قال النجم وائل الفشني في تصريحات صحفية سابقة أنه سعيد للغاية بهذه التجربة خاصة أنها تنبع من حب الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه يهيم عشقا بحب نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام وآل بيته الأطهار والصحابة الكرام، كما أنه سعيد للغاية بموضوع الأغنية.

وكان المطرب والمنشد وائل الفشنى قد أعرب عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "إفرح" التي جمعته بالمطرب أحمد سعد والأغنية من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى لخالد نبيل، وقال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" : الحمد لله ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتى حيث أنها تصدرت التريند عقب طرحها مباشرة مشيرا إلى أنه استمتع بالغناء مع مطرب كبير بحجم أحمد سعد الذى يتميز بصوت قوى