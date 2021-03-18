شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الدايم تهدى مشاركتها مع القاهرة السيمفونى بعد غدٍ للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دار الأوبرا المصرية في بيان صحفي عن قيام الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بإهداء مشاركتها مع أوركسترا القاهرة السيمفوني إلى المرأة المصرية فى عيدها وذلك في الحفل الذى يتزامن مع الاحتفالات بعيد الأم، في الثامنة مساء السبت 20 مارس على المسرح الكبير بقيادة المايسترو مجدى بغدادى ومصاحبة فريق بغدادى بيج باند والعازفين محمد صالح ( بيانو ) ، شريف عليان ( دبل باص ) وحازم عبد القادر ( درامز ) .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال موسيقى الجاز العالمية لكل من كلود بولينج ، انطونيو جوبيم ، جلين ميللر ، جوى جارلاند ، انتونى نيولى ليسلى بريكيوسى .

يأتى الحفل فى إطار خطة تطوير اوركسترا القاهرة السيمفونى الهادفة إلى إثراء ريبرتواره بمجموعة من المؤلفات المميزة ولإضافة رصيد فنى جديدا لمكتبة الأوبرا والأوركسترا السيمفونى الذى يعد الأقدم فى مجال الموسيقى الجادة.

وفي سياق متصل تقيم دار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 25 مارس الجارى حفلا لتكريم عمالقة الفن، حيث يكرم الموسيقار الكبير محمد على سليمان والشاعر الكبير جمال بخيت.

يحيى الحفل، الذى يقام على المسرح الكبير فى الثامنة مساء الفنانون على الحجار وأحمد الحجار وإيمان عبد الغنى ومى فاروق وأحمد سعد ومحمد الحلو، وذلك بقيادة المايسترو حازم القصبى.