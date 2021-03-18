شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف رشاد: مكنتش أتخيل إن صورتى تقلب الدنيا كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عفاف رشاد لـ الخليج 365 إنها لم تتوقع تحول صورتها الجديدة إلي ترند علي السوشيال ميديا، مؤكدة أنها اعتادت ألا تضع مكياج أثناء تمثيل أدوارها الدرامية، لأن أغلبها أدوارأم أو أخت كبرى، ولذلك بشرتها صافية دوما ولا تحتاج إلي مكياج ولكنها وضعت مكياج بسيط وقامت بالتقاط الصورة ووضعها علي حسابها بالفيس بوك لتفاجئ بعدها بأن الصورة تحولت إلي ترند

عفاف رشاد

وكانت أخر مشاركة للفنانة القديرة عفاف رشاد هو مسلسل "الاختيار" في موسمه الأول برمضان 2020، والدة خالد الذى قام بدوره الفنان اسلام جمال والذى جسد شخصية أحد من جيران بطل العمل أحمد منسي

مسلسل "الاختيار2" تصور حلقاته حاليا سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف