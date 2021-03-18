شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر دعائى لكل بطل من أبطال مسلسل "القاهرة كابول" × 14 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج حسام على وأبطال مسلسل "القاهرة كابول" عن البوسترات الدعائية الخاصة بكل بطل من أبطال العمل المقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تصدر كل فنان مشارك فى العمل ببوستر بمفرده، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمى الذى تتصدر صورته أبطال المسلسل الخمسة.



البوستر الرسمى لمسلسل القاهرة كابول

"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن ، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.



بوستر ثانى لأبطال القاهرة كابول

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامي.



طارق لطفى

ويعود طارق لطفى بـ"القاهرة كابول" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات حيث كان آخر عمل عرض له فى شهررمضان هو"شهادة ميلاد" عام 2016 وفى العام التالى قدم "بين عالمين" خارج الشهر الكريم، بينما فتحى عبد الوهاب غاب عن دراما رمضان الماضى، أما خالد الصاوى فيتواجد في رمضان هذا العام أيضاً بمسلسل "اللى مالوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.



خالد الصاوى



فتحى عبد الوهاب



حنان مطاوع



نبيل الحلفاوى



شيرين



حسنى شتا



خالد كمال



عبد الرحيم حسن



كارولين خليل



كريم سرور