شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى بطلة "طبق الأصل" من حكايات "ورا كل باب" مع فتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة رشا مهدى تصوير مشاهدها في حكاية "طبق الأصل" من مسلسل "ورا كل باب" الذى يتم عرضه على قناة الحياة، حيث تقدم رشا دور البطولة أمام الفنان فتحى عبد الوهاب في الحكاية التي يكتبها محمد الشواف ويخرجها معتز حسام ويشارك في بطولتها إيهاب فهمى ورامى وحيد وساندى على وإبراهيم ظريف.



رشا مهدى مع فريق عمل حكاية طبق الأصل

"طبق الأصل" هي الحكاية الخامسة من مسلسل "ورا كل باب"، حيث عرضت الحكاية الأولى على قناة الحياة بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وانتهى عرض الثانية هذا الأسبوع بعنوان "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان وهايدى رفعت.

ومن المنتظر عرض الحكاية الثالثة بعنوان "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام ومنة عرفة وتأليف باهر دويدار وإخراج محمد بكير السبت المقبل، فيما انتهت المخرجة إيمان الحداد من تصوير الحكاية الرابعة والتي تحمل اسم "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمرعبد العزيز، آية هشام.



رشا مهدى

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى وفكرة يسرى الفخرانى ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.



الفنانة رشا مهدى