شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون تلعب شخصية البارونة فى فيلم المغامرة الجديد Cruella والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم المغامرة الجديد Cruella، فيديو ترويجى وصلت مدته إلى دقيقة، يظهربعض اللمحات عن شخصية البارونة Cruella وهي نفس الشخصية الشريرة التي سبق وظهرت في سلسلة أفلام 101 Dalmatians.

ومن المقرر أن يقوم بإخراج الفيلم الجديد كريج جيليسبي، وسيصل العمل إلى دور العرض في 28 مايو من العام الجارى 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider ".

ويقوم ببطولة العمل الجديد Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست في دور غير معروف حتى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider "، كما انضم مؤخرا الممثل الإنجليزى مارك سترونج، إلى فريق عمل الفيلم.