"أوسة يتعرض للظلم".. لقاء الخميسي تفتح النار على الوسط الرياضي بسبب عبد المنصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

فتحت الفنانة لقاء الخميسي، النار على الوسط الرياضي بمصر، وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، إن زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف يتعرض للظلم.

وكتبت: "عمري ما كان ليا في الكورة، وإنما بعد جوازي تابعت واتفرجت مع أوسة كتير وكنت معاه خطوة بخطوة في مشواره".

وتابعت: "كلمتي دي كلمة حق مالهاش أي علاقة بإنه زوجي، كلمتي دي عن راجل قوي ولاعب كورة مميز جدا وعنده إصرار والصفة الوحيدة التي لا تميزه اللؤم والضرب من تحت لتحت، رجل واضح مجتهد نضيف، وبما إنه نضيف تحالفت كل الظروف عليه".

وأضافت: "نبتدي بإنه كان بيلعب في نادي كبير وعريق نادي الزمالك وكان معاه جول آخر في نفس السن وكان دائماً صراع مين هيلعب، وكان أوسة جاي من نادي مزارع دينا وقدامه عرض الزمالك والأهلي وكان من أهم الأجوال الشباب وأوسه اختار الزمالك".

واستكملت: "ظروف لا يتحملها أي إنسان وضغط نفسي طول الوقت تعرض له أوسه وكم مخيف من المضايقات الكتير من بعض من الجمهور، الكاره أو مدفوع الأجر أو المزقوق، وبقول بعض علشان ماحدش يطلع يقول إني بعمم لأن دي مش حقيقة في جمهور كبير محترم".

وتابعت: "بما إن الشر أحيانا كتير بيكسب في الأول وبما إن المقاومة هي الحل الأمثل، أوسه قاوم وكمل وعافر وتحمل اللي ماحدش يتحمله وشال كتير إلى إن جه وقت الانصاف عند رحيل أوسه من القلعة البيضاء ومحاولاته الدائمة وإصراره على تكملة حلمه وحبه الأول الكورة وإيمانه بنفسه".

واختتمت حديثها قائلة: "تألق أوسه وهو في أجواء نفسية مناسبة وإيمان المدربين الأجانب به وعدم تحيزهم لأحد لأنهم مالهمش حسابات غير شغلهم، رحلة أوسة تستحق كل الاحترام والتقدير، أوسة الآن في كامل تألقه ورونقه وقادر على حماية عرين منتخب بلده ويستحق التواجد، وده اللي يخليني أسأل نفسي، إمتى هيبقى فيه حسابات في الشغل، وإمتى هيبقى الفيصل هو الأداء ومن يستحق، إمتى هنخرج عواطفنا برة منظومة العمل في كل مجالات مصر مش بس الكورة، اللي حصل ده ظلم كبير وإحنا محتاجين نتغير ونعطي كل ذي حق حقه، أوسه من غير المنتخب برضو مكمل في النجاح بس إحساس وجوده في منتخب مصر ليه رونق وطعم تاني وشرف لكل لاعب وأوسه يستحق".