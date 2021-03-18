كيف ظهرت شخصية "الطبيب" في السينما المصرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 18 مارس من كل عام، يحتفل أطباء مصر بيوم الطبيب المصري، وقد جسدت السينما المصرية شخصية الطبيب في العديد من الأعمال، وبرع عدد من الفنانين في تجسيد شخصية الطبيب، ومن أبرزهم:

عبدالعظيم كامل

هو أشهر من جسد شخصية الطبيب في الأفلام المصرية القديمة، حتى اعتقد البعض أنه كان طبيبًا بالفعل، ومن أشهر الأعمال التي جسد فيها شخصية الطبيب "توبة"، و"ارحم حبي"، "و"سيدة القصر" وغيرها.

عبدالمنعم مدبولي

لا ينسى أحد شخصية دكتور خشبة، الطبيب النفسي الذي يعالج المريض قصير القامة بعبارة "أنا مش قصير أوزعة"، وعلى الرغم من أن الدور كوميدي وبه العديد من المبالغات، إلا أنها تعتبر من أشهر الشخصيات في السينما.

عماد حمدي

الفنان عماد حمدي، قدم شخصية الطبيب في أكثر من عمل لعل أبرزها "ارحم حبي"، و"في الصيف لازم نحب"، و"الحب الخالد"، و"الليالي الدافئة".

حسين رياض

النجم الكبير حسين رياض، جسد شخصية الطبيب في أكثر من عمل، لعل أشهرها على الإطلاق فيلم "حياة أو موت"، الذي دخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، كما جسده في "موعد مع الحياة"، "موعد مع السعادة"، "ليلة الزفاف" وغيرها

زكي رستم

على الرغم من أن زكي رستم لم يجسد شخصية الطبيب سوى مرات قليلة للغاية، إلا أنه برع في أداء شخصية الدكتور رجب في فيلم "موعد مع إبليس"، والذي يتحالف فيه مع الشيطان إلا أنه يخالف الاتفاق في النهاية

حسين فهمي

ضمن أحداث فيلم "جري الوحوش"، جسد النجم حسين فهمي شخصية الدكتور نبيه، الذي يتوصل لحل لصديقه الذي تأخر في إنجاب أبناء، وذلك من خلال زرع جزء من مخ أحد الأشخاص بدماغ صديقه بطريقة ما، وفي النهاية تفشل العملية ويصاب صديقه بالشلل.