جنيفر غارنز تتحدث عن أحدث أفلامها Yes Day من إنتاج Netflix

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"الخليج 365" من بيروت: ماذا لو كان على الآباء أن يقولوا نعم لكل ما يطلبه أطفالهم ليوم كامل؟ هذه هي مقدمة الفيلم العائلي الجديد Yes Day من إنتاج Netflix.

حيث تقرر أليسون (جينيفر غارنر) وكارلوس (إدغار راميريز) منح أطفالهم الثلاثة "يوم نعم" حيث يضع الأطفال القواعد لمدة 24 ساعة.



لم يعرفا وهما يقدمان على ذلك بأنهما سيخوضان مغامرة عاصفة حول لوس أنجلوس، من شأنها أن تقرب الأسرة من بعضها البعض أكثر من أي وقت مضى.

للاحتفال بالعرض الأول للفيلم ، تشرح جنيفر غارنر كيف قفزت كتب "إيمي كروز روزنتال" الساحرة من الصفحة إلى الشاشة من أجل هذا الفيلم المقتبس من إنتاج Netflix وتسلط الضوء على سحر قول "نعم".

عندما سألناها ... ما هي اصول هذه القصة بالنسبة لك؟

قالت: أنا أحب كتب إيمي كروز روزنتال وأحب حقًا كل ما دافعت عنه كشخص. قرأت Yes Day! لابنتي الوسطى وأحبت الفكرة كثيراً.

كانت تتخيل الحصول على "يوم نعم" وأعتقد أنها ربما كانت في الثالثة من عمرها عندما قالت إنها تريد يوم نعم لعيد الميلاد.

لذلك ، فعلت ذلك، وفعلته كل عام منذ ذلك الحين، مع الاستثناء الصارخ والمروع الذي حدث في العام الماضي.

لكن قبل عامين ، قمت بنشر بعض الصور المنهكة لنفسي في أعقاب أحد أيام Yes على Instagram - وقالت زوجة Ben Everard ، أحد المنتجين لدينا ، إن هذا يجب أن يكون فيلمًا. لذلك اتصلوا بي وبدون تردد قلت بالطبع يجب أن يكون هذا فيلماً!.

ما هي بعض أيام "نعم" مع عائلتك؟

نحن لا نفعل أي شيء ضخم. والحق يقال، إن الأمر يتعلق حقًا بقيام الطفل فقط بثني القواعد اليومية. كأن يأكلوا آيس كريم للإفطار، والنوم في الخارج في الفناء، و ... أفعل شيئًا معهم يسمى Coach Mom حيث أجعلهم يركضون ويمارسون تمارين الضغط - من أجل المتعة ، وليس بطريقة جادة - ويجعلونني أفعل كل أنواع الأشياء المجنونة. نعم أيام أطفالي مفاجأة تختلف عن الفيلم.

نستيقظ، وأكون قد فرغت جدولي وجدولهم بالكامل، وأقول لهم: "احزروا ماذا ، يا أطفال؟ إنه يوم نعم! " وبحلول ذلك الوقت ، كنت قد زرعت بالفعل أشياء صغيرة في أذهانهم مثل ، "ألن يكون ممتعًا إذا ذهبنا إلى مكان تزيين الكيك وقام الجميع بإعداد كعكة؟"

صِفي لنا سحر قول كلمة "نعم".

إنه شعور رائع عندما تستسلم لمجرد قول نعم. إنه شعور رائع. يجب على الجميع إعطائها فرصة ، خاصة مع أطفالك. أعتقد أن ردة فعلي السريعة غالبًا ما تكون "لا". أعتقد أن خط الأساس الخاص بي هو "لا". بالنسبة لي ، كل شيء منسوج بعناية مع ثلاثة أطفال كل يوم: كل طلباتهم ، وأصدقائهم ، وأنشطتهم ، وكل الأشياء التي يحاولون القيام بها.

وأنت تشعر فقط أننا لا نستطيع ، لا يمكننا أن نتكيف أكثر. لكني أعتقد أن الحصول على يوم نعم هو مجرد طريقة رائعة للاحتفال بالعائلات. ولا يتعلق الأمر بفعل شيء ضخم طوال الوقت.

بالنسبة لعائلتي ، يتعلق الأمر حقًا بسماع أطفالي لي من بداية اليوم طوال الطريق، "نعم ، ماذا تريد أن تفعل؟ الاولوية القصوى." أضع هاتفي جانباً، وأركز عليهم فقط.

ماذا تأملين أن يأخذ الجمهور من هذا الفيلم؟

لا يوجد وقت في العالم أفضل من الوقت الحالي للأطفال لسماع كلمة YES بعد العام الذي مروا فيه. تم إلغاء المعسكر، والمدرسة افتراضية، ولن يذهب أحد لممارسة كرة القدم.

ما هو أكثر متعة من تحقيق أمنيات يوم حافل بنعم؟ هذا شيء أشعر بسعادة غامرة لأننا نقدمه للناس وآمل أن نتمكن من إلهامهم ليحظوا بأيامهم السعيدة حيث يمكنهم ابتكار تقاليدهم العائلية الجديدة.

يتم الآن بث Yes Day على Netflix.