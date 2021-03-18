شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الحقيقى لعدم حضور ريهانا حفل توزيع جوائز جرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك النجمة العالمية ريهانا إطلالات أيقونية على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الجرامى على مرالسنين، لكن المفاجآة هذا العام أن ريهانا التى تمتلك شعبية كبيرة حول العالم لم تحضر للحفل مثل باقى نجمات الغناء العالميات وبالرغم من مرورعدة أيام على إقامة الحفل، إلا أن السؤال مازال يتردد بكثرة حول عدم حضور النجمة الشهيرة .

فى الحقيقة عدم حضور ريهانا لحفل الجرامى هذا العام جاء بسبب عدم ترشحها لأى من الجوائز وذلك لأنها لم تطلق أى عمل غنائى منذ " Anti" الذى أٌطلق عام 2016 ، حيث وضعت ريهانا كل تركيزها خلال الفترة الماضى حول مشاريعها التجارية مثل مستحضرات تجميل " Fenty Beauty " المربحة للغاية وخط الملابس الداخلية Savage x Fenty .

ولا يمكن تجاهل تصريحات ريهانا التى أكدتها خلال الصيف الماضى والتى أكدت فيها أنها تعمل بشكل يومى على أعمال موسيقية لكنها لن تطلقها لمجرد أن الجميع ينتظرذلك لكنها تنتظرالوقت المناسب وأكدت فى ذلك الحين أن الأمر حقا يستحق الانتظار .

يذكر أن ريهانا قررت مؤخرا توسيع إمبراطوريتها الخاصة بعالم التجميل حيث تقدمت ريهانا مؤخرا بطلب علامة تجارية جديدة خاصة بالعناية بالشعر، والتي تضم الشامبو ومستحضرات التجميلية الخاصة بالشعر وصبغات الشعر، وذلك وفقا لوثائق مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة .