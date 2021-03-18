شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أبطال مسلسل "بين السما والأرض" البوسترات الدعائية للعمل الذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمى الذى ظهر عليه كل الأبطال المشاركين فى المسلسل.



بوستر مسلسل بين السما والارض

مسلسل بين "السماء والأرض" من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

ويقدم مسلسل "بين السما والأرض" في 15 حلقة خلال شهررمضان القادم .



هانى سلامة



درة



يسرا اللوزى



نجلاء بدر



احمد بدير



ندا موسى



محمد ثروت



محمود الليثى



مصطفى درويش