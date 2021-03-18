شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ياسر جلال "ضل راجل" يتصدر التريند بعد طرح البرومو بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طرح برومو مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، تصدر هاشتاج باسم المسلسل تريند تويتر، وعبر المغردون عن سعادتهم الشديدة بالبرومو، مؤكدين انتظارهم بفارغ الصبر عرض المسلسل ومشاهدته.





وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على قناة الحياة، حيث نشر الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو المسلسل عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكشف البرومو عن ملامح القصة التي تدور حولها أحداث العمل.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.