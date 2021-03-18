فنانة تشهد ضد والدتها بالمحمكة.. منى السابر لابنتها: "شكرا على هدية عيد الأم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بثت منى السابر، مقطع فيديو تعلن من خلاله الحكم عليها بسنة مع النفاذ، في القضية التي رفعتها ضدها ابنتها حلا الترك.

وظهرت "منى" باكية عبر إنستجرام، وقالت: "بقول لابنتي حلا شكرا على الهدية اللي أهديتني إياها بعيد الأم، بكرة رح تتزوجي ويصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقلك يا حلا شكرا كتير".

وقالت "منى" إنها لم تكن تتوقع أن تشهد ابنتها "حلا" ضدها بالمحكمة، وأضافت: "ما توقعت بنتي تشهد ضدي، ومو مستوعبة الموقف وما رح تعرف قيمة الجرح اللي سببتلي إياه إلا لما تتزوج".

وكانت الفنانة البحرينية حلا الترك، قامت برفع دعوى قضائية ضد والدتها، وأكدت الكويتية منى السابر، أن ابنتها رفعت دعوى قضائية ضدها، معتبرة أن ابنتها لم تقم بذلك من تلقاء نفسها.

وصدر الحكم بسنة على السابر بعدما أخذت 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، لأنها لم تتلق نفقة أولادها من أبيها منذ عام ونصف العام.