بصحبة أبنائها.. هالة صدقي تهنئ بوسي شلبي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة هالة صدقي، صديقتها الإعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلادها، والتي احتفلت به أمس الموافق 17 مارس.

ونشرت "هالة" صورة تجمعها بأبنائها مريم ويوسف مع صديقتها "بوسي" بمدينة الأقصر، وعلقت: "حبيبتي وأختي بوسي شلبي، كل سنة وإنتِ حبيبتي".

وكان النجم محمد صبحي، قد كرم الفنانة هالة صدقي ضمن احتفالية 50 سنة فن، التي أقيمت بحضور كوكبة من نجوم الفن بمدينة سنبل للفنون في ديسمبر الماضي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي مسلسل "ليه لأ"، الذي عرض منذ أشهر، وهو من بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، عمر السعيد، ومن إخراج مريم أبو عوف.