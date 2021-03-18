"لم تعد الكذبات حلوة من دون صوتك".. باسم ياخور ينعى ميادة بسيليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان السوري باسم ياخور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة السورية ميادة بسيليس، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأربعاء بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 54 عاما.

ونشر "ياخور" صورة للفنانة الراحلة كتب عليها: "لم تعد الكذبات في حياتنا حلوة من دون صوتك الدافئ"، ويعني بهذه الكلمات أغنيتها الشهيرة "كذبك حلو".

بينما علق: "كم هو محزن خبر رحيلك أيتها الفراشة الممتلئة بالأحاسيس والجمال، وداعا ميادة بسيليس".

الفنانة ميادة بسيليس من مواليد مدينة حلب السورية، طرحت خلال مسيرتها الفنية 14 ألبوما غنائيا، أشهرها "أبانا"، "إلى أمي وأرضي"، يا قاتلي بالهجر"، كما غنت عدد من تترات المسلسلات السورية بينها "أيام الغضب".

المطربة التي أطلق عليها جمهورها لقب "سيدة الأغنية العربية" عانت منذ فترة من السرطان، وطالب زوجها الموسيقار سمير كويفاتي بالصلاة والدعاء لها بعد تدهور حالتها الصحية منذ أيام، لترحل عن عالمنا مساء أمس.