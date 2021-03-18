دانا حوراني تعيد إنتاج إحدى أشهر أغنيات النجمة نانسي عجرم

بيروت - نادين محمد - أعادت الفنانة اللبنانية دانا حوراني إنتاج إحدى أشهر أغنيات النجمة نانسي عجرم "ياي سحر عيونو" (2003)، وتم إطلاق النسخة الجديدة للأغنية، وهي من توزيع سليمان دميان، على كافة المنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات نزار فرنسيس وألحان سمير صفير، وهي من مجموعة أعمال نانسي عجرم الأولى التي رسخت نجوميتها في الوطن العربي.

في حين تعتمد أغنية نانسي عجرم الأصلية على الإيقاع السريع والمرح، تجسد نسخة دانا حوراني حالة من الغموض والتأمل عبر استخدام الإيقاعات والأصوات الإلكترونية المعاصرة.

بالنسبة لقرار إعادة توزيع هذه الأغنية بالذات، تقول دانا: "لقد عشت لفترات طويلة بعيدة عن لبنان، ولم يكن يربطني باللغة والموسيقى العربية إلا القليل؛ إلى أن استهوتني أعمال نانسي عجرم، وبالتحديد، هذه الأغنية. لفتتني عبارة "ياي" ببساطتها وخفّتها، وقدرتها على تخطي حاجز اللغة."

في تعامله الرابع مع دانا منذ انطلاقتها في عالم الغناء المحترف عام ٢٠١٩، يرسخ المخرج نديم حبيقة مزاج الأغنية الهادئ، من خلال لوحات راقصة ترمز إلى حالات التخبط والحيرة التي يعيشها الإنسان في لحظات الحب الأولى.

تأتي هذه المحطة في مسيرة دانا بعد الاستحسان الكبير الذي نالته أغنيتها السابقة "إنت أنا"، والتي كرّمت من خلالها المرأة العربية في قوتها وشجاعتها



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