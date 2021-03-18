نجوم الفن ينعون ميادة بسيليس: "أوجعنا رحيلك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب عدد من نجوم الفن في الوطن العربي عن حزنهم الشديد بعد رحيل الفنانة السورية ميادة بسيليس التي غيبها الموت، فجر الخميس.

وكان الموت غيب الفنانة السورية عن عمر 54 عاما بعد رحلة مع مرض السرطان.

وعبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، نعى مجموعة من الفنانين فقيدة الغناء العربي بكلمات مؤثرة، معبرين عن حبهم للفنانة الراحلة التي تركت بصمة خالدة في عالم الفن.

ونشر الفنان السوري أيمن زيدان صورة تجمعه بها وأرفقها بتعليق قال خلاله: "أيقونة مبدعة.. صديقة درب من الحلم والطموح، هذه المرة لم تكن كذبة الحياة حلوة.. كم أوجعني رحيلك يا ميادة، خسارتك كبيرة في زمن ما أحوجه لإبداعك.. تهزمني الكلمات وأنا أشيع قطعة من القلب، عزائي لك يا توأم الروح".





كما عبرت الفنانة يارا صبري عن حزنها وكتبت عبر حسابها على "أنستقرام": "تتوالى الخسارات، ميادة بسيليس الرقيقة في ذمة الله.. عزائي لكل السوريين والأهل والأصدقاء".

بدوره، نعى الموسيقار طاهر مامللي المطربة الراحلة قائلا: "هي آخر الأيام.. نطويها على عجل ونرحل بسلام.. لروحك الرحمة والسلام".

وكتب الفنان مصطفى الخاني: "كم نحن بحاجة لأشخاص نبلاء مثلك يتمتعون بكل تلك الأخلاق العالية مع كل هذا الفن الراقي، ميادة بسيليس لك الرحمة ولذكراك المجد وعلى روحك الطيبة السلام".





وقال الفنان ناصيف زيتون: "في أصوات وأشخاص رح تضل بالذاكرة وبالوجدان، الله يرحمك ويصبر عيلتك يا رب".



وكتبت الفنانة شكران مرتجى عبر "أنستقرام" كلمات مؤثرة قائلة: "غاليتي ليت هذا الخبر كذب، ارقدي بسلام".

يذكر أن الفنانة ميادة بسيليس من مواليد 1 يناير/ كانون الثاني 1967 بمدينة حلب السورية، وقدمت عبر مسيرتها الفنية 14 ألبوما غنائيا، ومنحها الجمهور لقب سيدة الأغنية السورية.

ونجحت بسيليس في كسب ود واحترام الجمهور بصوتها العذب واختياراتها الغنائية الراقية.



